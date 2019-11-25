МТС объявила о продаже своей "дочки" на Украине

Поправки о выплатах "детям войны" и индексациях для семей с детьми учтут в бюджете Москвы

Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года

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