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МТС объявила о продаже своей "дочки" на Украине

Сумма сделки составит $734 млн

МТС объявила о продаже своей "дочки" на Украине за $734 млн - компания.

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Поправки о выплатах "детям войны" и индексациях для семей с детьми учтут в бюджете Москвы
Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года
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