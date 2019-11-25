"Ъ": правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию постановления правительства РФ, которое премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 ноября. Степень повышения зависит от сегмента, больше всего это касается легковых машин - в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое - на 110,7%.

По информации издания, наибольшее повышение тарифа произойдет в сегменте автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 л - на 145%. Наименее всего ставка увеличится для машин с двигателем до 1 л - на 46,1%. При этом в самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%.

Отмечается, что в бюджет на 2020 год увеличенная ставка утилизационного сбора уже включена. Ожидается, что рост от поступлений составит 150,2 млрд руб. в 2020 году и 48 млрд руб. в 2021 году. При этом в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака пояснили изданию, что повышение тарифа утильсбора ставит целью сохранение общего уровня тарифной защиты после снижения импортных таможенных ставок.

Собеседники издания на автомобильном рынке пояснили, что повышение утильсбора приведет к росту розничных цен на автомобили в 2020 году.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.