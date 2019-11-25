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"Ъ": "Новатэк" просит выделить 103,6 млрд рублей на строительство терминала "Утренний"

Это не единственный проект "Новатэка", который не получил бюджетного финансирования, отмечает издание

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020-2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала "Утренний" в Обской губе для проекта "Новатэка" по сжижению газа "Арктик СПГ - 2", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Арктик СПГ - 2" стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн тонн в год должен стать крупнейшим СПГ-заводом РФ, пишет "Ъ". По словам Михельсона, отсутствие бюджетных средств создает риски не успеть реализовать проект в установленные сроки - в 2023-2025 годах, уточняется в сообщении.

Однако это не единственный проект "Новатэка", который не получил бюджетного финансирования. В нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры" (КПМИ) не вошли терминал по перевалке СПГ на Камчатке (на его строительство, как ранее писал ТАСС, Михельсон в начале ноября просил Владимира Путина выделить 20 млрд рублей) и аналогичный терминал в Мурманске (общая стоимость терминала 70 млрд рублей, из которых бюджет должен был дать 0,9 млрд рублей).

В Минфине сообщили, что возможность выделения средств на терминал "Утренний" на 2021 год могут рассмотреть при формировании закона о бюджете на 2021-2023 годы. Терминал в Мурманске включен в федеральный проект  "Морские порты России" и вопрос его финансирования в данный момент прорабатывается. А на терминал на Камчатке, который не включен ни в какие госпрограммы, бюджетные средства не предусмотрены. Сейчас рассматривается возможность занесения его в проект "Морские порты России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМихельсон, Леонид Викторович
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