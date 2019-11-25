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Совфед одобрил закон о международных фондах на островах Русский и Октябрьский

Этот закон устанавливает порядок регистрации международных фондов, особенности организации деятельности, осуществления отчетности, а также особенности государственного контроля за деятельностью фондов
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ инициирован группой депутатов от различных фракций нижней палаты парламента - Михаилом Бугерой ("Единая Россия"), Владимиром Блоцким (КПРФ), Сергеем Крючеком ("Справедливая Россия") и другими.

Действующий режим САР - особый правовой режим для редомицилированных иностранных компаний - распространяется только на коммерческие компании. По мнению авторов документа, было бы целесообразно распространить подобный режим также и на некоммерческий сектор экономики.

Предлагается дополнить закон "О международных компаниях" статьей следующего содержания - "местонахождение международного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", говорится в документе.

Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции (смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую), может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, а также созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера. Кроме того, это юридическое лицо должно принять решение об изменении своего личного закона при условии, что оно зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Закон устанавливает порядок регистрации международных фондов, особенности организации деятельности, осуществления отчетности, а также особенности государственного контроля за деятельностью международных фондов. Правом проведения документарных проверок, предметом которых будет являться соответствие деятельности фонда его целям, наделяется Минюст.

Теги
РоссияБлоцкий, Владимир НиколаевичБугера, Михаил ЕвгеньевичКрючек, Сергей ИвановичПриморский крайКалининградская область
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