Совфед одобрил закон о международных фондах на островах Русский и Октябрьский

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ инициирован группой депутатов от различных фракций нижней палаты парламента - Михаилом Бугерой ("Единая Россия"), Владимиром Блоцким (КПРФ), Сергеем Крючеком ("Справедливая Россия") и другими.

Действующий режим САР - особый правовой режим для редомицилированных иностранных компаний - распространяется только на коммерческие компании. По мнению авторов документа, было бы целесообразно распространить подобный режим также и на некоммерческий сектор экономики.

Предлагается дополнить закон "О международных компаниях" статьей следующего содержания - "местонахождение международного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", говорится в документе.

Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции (смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую), может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, а также созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера. Кроме того, это юридическое лицо должно принять решение об изменении своего личного закона при условии, что оно зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Закон устанавливает порядок регистрации международных фондов, особенности организации деятельности, осуществления отчетности, а также особенности государственного контроля за деятельностью международных фондов. Правом проведения документарных проверок, предметом которых будет являться соответствие деятельности фонда его целям, наделяется Минюст.