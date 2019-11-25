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Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Первый вице-премьер отметил, что кабмин видит позитивную динамику экономического роста
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже; возможно, выше, чем мы спрогнозировали (1,3% - прим. ТАСС)", - сказал Силуанов.

Первый вице-премьер добавил, что правительство видит позитивную динамику экономического роста. "В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2% (в годовом выражении - прим. ТАСС). Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста", - резюмировал первый вице-премьер.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам ведомства, рост экономики не превысит 1%.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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