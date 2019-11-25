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Daimler Truck приобрела 15% "КамАЗа"

Речь идет о 106,08 млн акций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Daimler Truck приобрела 15% компании "КамАЗ", следует из сообщения российской компании на портале раскрытия информации.

Daimler Truck получила в прямое распоряжение 106,08 млн акций "КамАЗа", что соответствует 15% акций.

"На текущей деятельности "КамАЗа" сделка не скажется", - сообщили в пресс-службе "Камаза".

Ранее этим пакетом акций владела материнская компания Daimler Truck - Daimler AG.

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в 20 ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Согласно информации на сайте компании, крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%).

Теги
Россия
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