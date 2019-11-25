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Правительство опубликовало постановление об индексации утильсбора на автомобили с 2020 г.

Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало постановление об индексации ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 ноября.

"Установлено, что с 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, не изменится", - говорится на сайте правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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