Правительство опубликовало постановление об индексации утильсбора на автомобили с 2020 г.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало постановление об индексации ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 ноября.

"Установлено, что с 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, не изменится", - говорится на сайте правительства.