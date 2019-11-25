Эксперты считают, что ушедший в отставку глава РЭО Буцаев почти ничего не успел сделать

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ушедший в отставку генеральный директор компании "Российский экологический оператор" (РЭО), Денис Буцаев, который с февраля занимался созданием отрасли по обращению с отходами, почти ничего не успел сделать, у него был минимум средств. Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты.

Как сообщалось ранее, полномочия Буцаева были досрочно прекращены распоряжением правительства. Кроме того, газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что РЭО может возглавить аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Пресс-секретарь Меня заявила ТАСС, что аудитор работает в своем обычном режиме.

"Буцаев почти ничего не успел сделать, его отставка, скорее всего, связана с внутренними делами: отсутствием активного взаимодействия с правительством и Минприроды", - полагает председатель правления общественной организации "Зеленый патруль", член общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин.

По его словам, "мусорная реформа" идет тяжело, можно ожидать банкротств и ухода с рынка региональных операторов, которые не справились со своей работой в связи с отсутствием опыта.

"Жалко потерянного времени. Даже если на руководство РЭО будет назначен, пусть и очень компетентный, управленец со стороны, то на вхождение в ситуацию необходимо время, а сейчас каждая неделя на счету, регионы и регоператоры нуждаются в поддержке "еще вчера", - добавил Нагибин.

Как считает главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, уходящий глава РЭО - это человек с позицией, поэтому к нему было много вопросов, и не только от экологов.

"У Буцаева был минимум средств к реализации горящих задач. Далее он оказался в состоянии цугцванга, когда ходы бесполезны. Сейчас "мусорные игроки" постараются обнулить позиции и списать плохие активы на ушедших Логинова и Буцаева", - считает Панарин.

Буцаев был назначен на пост гендиректора РЭО в феврале 2019 года распоряжением правительства. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства и министра инвестиций и инноваций Московской области.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО. У госкомпании широкий инструментарий: формулировка предложений по изменению законодательства РФ, проведение экспертизы региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединение их всех в единую схему страны, разработка проектов федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпуск облигации, покупка земли, предприятий, оборудования и приобретение доли в других компаниях.

Реформа отрасли

Это уже вторая масштабная кадровая перестановка в сфере руководителей "мусорной реформы" за последний месяц. В начале ноября Владимир Логинов, курировавший реформу мусорной отрасли, покинул должность замглавы Минприроды по собственному желанию, проработав на ней меньше года - он был назначен 30 ноября 2018 года. Его сменил экс-помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Распоряжение о назначении Румянцева на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии было подписано 14 ноября.

Реформа обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.