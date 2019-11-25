Около 300 подмосковных компаний примут участие в VI Международном молочном форуме

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 подмосковных компаний примут участие в VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет в области во вторник, 26 ноября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На протяжении многих лет Московская область является одним из наиболее активных участников Молочного форума. Вот и в этом году на стенде Подмосковья будут представлены около 30 самых лучших производителей вместе с сыроварами-победителями конкурса во Франции. Всего в мероприятии примут участие порядка 300 компаний региона", - привела пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

В самом начале форума министр представит высоким гостям продукцию подмосковных компаний молочной отрасли и достижения агропромышленного комплекса. "Наши сельхозпроизводители не только представят свою продукцию, но и намерены обсудить инновационные решения в молочной отрасли, поделиться опытом и вести диалоги на разные темы с коллегами из других регионов и зарубежья. На форуме с представителями многих подмосковных компаний мы планируем подписание договоров и инвестиционных соглашений", - отметил Разин.

На площадке форума пройдет традиционная выставка многих отечественных и зарубежных компаний. Участники смогут впервые попробовать молочные продукты в режиме "умной дегустации" - искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории. На выставке можно будет увидеть технологический процесс производства молочной продукции с помощью прямой трансляции с завода и самое современное промышленное оборудование. На данный момент завершается монтаж выставочного стенда Подмосковья, а фермеры начинают привозить продукцию.

VI Международный молочный форум будет проходить два дня. Его организатором выступает правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках форума будут рассмотрены вопросы роли молочной отрасли России в мировом рынке молочной продукции, повышение эффективности и конкурентоспособности производства молока, будут представлены лучшие передовые практики ведения молочного животноводства различных стран и регионов России.