Следующая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Очередная трехсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября, ее формат будет определен в среду, 27 ноября. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах V Национального горнопромышленного форума замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

"[Встреча] потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", - сказал он.

Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября. "Я считаю, очень даже нормально [прошла встреча], позитивно я ее оцениваю. Идет отработка корпоративных документов", - заявил Яновский.