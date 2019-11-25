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Следующая встреча по транзиту газа через Украину запланирована на 29 ноября

Ее формат будет определен 27 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Очередная трехсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября, ее формат будет определен в среду, 27 ноября. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах V Национального горнопромышленного форума замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

"[Встреча] потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", - сказал он.

Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября. "Я считаю, очень даже нормально [прошла встреча], позитивно я ее оцениваю. Идет отработка корпоративных документов", - заявил Яновский.

Теги
УкраинаРоссия
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Источник: заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча ОПЕК пройдут 5 декабря
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