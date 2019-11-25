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Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

Трудно будет обеспечить, по мнению главы Счетной палаты, и рост ВВП на 1,3% по итогам 2019 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ускорение роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году труднодостижимо, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"К прогнозу есть тоже вопросы. Темпы экономического роста в 2020 году 1,7% планируются, но уже в 2021 году - (рост ВВП РФ - прим. ТАСС) на 3,1%. На мой взгляд, такой скачок будет трудно обеспечить", - сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает ускорение роста ВВП РФ с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году.

Труднодостижим, по его мнению, несмотря на позитивные данные третьего квартала, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики на 1,3% по итогам 2019 года.

"В прогнозе правительства заложено (рост ВВП РФ в 2019 г. - прим. ТАСС) 1,3%. Пока мы считаем, что он труднодостижим, но третий квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно. За первые полгода, напомню, рост был только 0,7%", - сказал он.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сегодня не исключил, что рост российской экономики в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%.

По предварительным оценкам Росстата, ВВП РФ в третьем квартале 2019 года увеличился на 1,7% в годовом выражении, а за девять месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в третьем квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в первом и втором кварталах соответственно. При этом рост за январь - сентябрь министерство оценило в 1,2%.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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