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Минпромторгу отказали в выделении бюджетных средств на лизинг судов

Как отметили в ведомстве, российский гражданский флот остро нуждается в обновлении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по бюджету отклонила заявку Минпромторга РФ о выделении 105 млрд рублей на программу льготного лизинга судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"При формировании бюджета на предстоящий трехлетний период Минпромторгом России сформирована заявка о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 105 млрд руб. на докапитализацию российских лизинговых компаний в целях реализации проектов лизинга гражданских судов. Однако правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было", - сказали в министерстве.

Как отметили в пресс-службе Минпромторга, российский гражданский флот остро нуждается в обновлении.

Согласно проведенным расчетам, до 2031 года за счет дополнительных бюджетных средств в размере 105 млрд рублей можно построить более 450 судов различного типа.

"Минпромторг России готов сформировать новую заявку на дополнительное финансирование лизинговых программ из федерального бюджета... Решение о реализации такой инициативы будет принято в период проведения весенней корректировки (бюджета - прим. ТАСС) и анализа имеющейся потребности в строительстве судов", - заключили в министерстве.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью ТАСС отмечал, что программа льготного лизинга - это основное условие развития судостроительной отрасли. В частности, финансирование позволило бы компенсировать катастрофическое выбытие флота река-море.

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Источник: заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча ОПЕК пройдут 5 декабря
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