Лауреатами премии кабмина в области качества стали 12 организаций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премии правительства РФ в области качества за 2019 год присуждаются 12 российским организациям за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Среди лауреатов ПАО "КамАЗ" (Республика Татарстан, город Набережные Челны), ООО "Газпром ПХГ" (Москва, поселок Газопровод, поселение Сосенское), АО "Выксунский металлургический завод" (Нижегородская область, город Выкса), АО "Авиакомпания Сибирь" (Новосибирская область, город Обь), Тольяттинский государственный университет, АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" (Республика Татарстан, город Зеленодольск) и другие.

ПАО "КамАЗ" и Тольяттинский государственный университет были лауреатами премий 2005 и 2009 годов.

Принятое решение будет способствовать повышению доверия потребителей к производимой организациями - лауреатами премий продукции и оказываемым ими услугам, увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции, отметили в кабмине.