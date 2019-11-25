Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей; в 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти: в 2020 году они составят 19,503 трлн рублей, в 2021 - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей.

Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, в законе сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. Общий объем финансирования на реализацию 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020-2022 годах составит 6,9 трлн рублей. "Очень важно обеспечить своевременное финансирование всех национальных проектов. Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков", - говорится в заключении.

Наиболее существенные изменения, как отмечает комитет, в рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. Впервые предусматривается на 2020 год утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217. Также важной поправкой, по мнению сенаторов, является продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам: до 2024 года они могут погашать долги в размере 5% суммы задолженности ежегодно, до 2029 года - равными долями от остатка сумм задолженности при условии направления высвободившихся средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках новых инвестиционных проектов.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей. Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Поправки по бюджету на 2019 год

Также сенаторы одобрили поправки к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей.

Инфляция по итогам 2019 года составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Объем поступлений доходов от уплаты налога на добавленный доход в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (+34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений налога на добычу полезных ископаемых от углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей (+2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.