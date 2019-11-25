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В Токио прошла презентация инвестиционного и экспортного потенциала Амурской области

Наиболее перспективной сферой сотрудничества, по мнению губернатора Василия Орлова, может стать сельское хозяйство

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Делегация Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым провела в Токио в понедельник презентацию инвестиционного, экспортного и туристического потенциала региона.

"Хотел бы отметить, что взаимодействие между субъектами РФ и их японскими партнерами, включая деловые круги и префектуры, в последнее время активизировалось по широкому спектру направлений. Такая эффективность контактов и сотрудничества стала возможна благодаря договоренностям лидеров наших стран - президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ", - сказал в своем приветственном слове посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Он также напомнил, что следующий год был объявлен Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. "Хотелось бы надеяться, что данная инициатива позволит закрепить динамику сотрудничества, в том числе по региональной линии. Весомый вклад в развитие отношений также вносит деятельность совета губернаторов России и Японии, которая была возобновлена в мае этого года", - добавил посол.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор области, в последние годы отношения с японскими партнерами у региона активно развиваются. "У нас есть несколько перспективных отраслей, и главная из них - это сельское хозяйство. Она, на наш взгляд, будет интересна японским партнерам, к тому же она наиболее готова к реализации. Есть реальные сделки и реальная заинтересованность со стороны японских партнеров", - отметил Орлов.

"Кроме того, перспективной является газохимическая, космическая области, а также гуманитарные обмены и по линии здравоохранения. У нашего региона высокий туристический потенциал за счет близости КНР и интереса китайских туристов. Японским инвесторам эта сфера могла бы быть интересна, аналогичную работу [по привлечению инвестиций] мы проводим с Южной Кореей", - заключил губернатор.

В презентации приняли участие более 40 представители правительства области, бизнеса и туристической отрасли. По данным пресс-службы Амурской области, внешнеторговый оборот с Японией в январе-июне 2019 года увеличился на $2,06 млн (72,6%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основными статьями экспорта стали пшеница и меслин ($1,91 млн), жмыхи и другие твердые отходы из соевого масла, а также сборные строительные конструкции. Также за последний год количество международных контактов с зарубежными партнерами у Амурской области увеличилось в три раза.

Теги
ЯпонияРоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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