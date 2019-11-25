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Источник: заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча ОПЕК пройдут 5 декабря

Ранее планировалось провести заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. График заседаний ОПЕК был немного скорректирован, теперь заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и конференции стран - участниц ОПЕК планируется провести в один день 5 декабря. Заседание всех стран - участниц соглашения ОПЕК+ ожидается 6 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Кажется, заседание мониторингового комитета пройдет утром 5 декабря, а министерская встреча ОПЕК - днем", - сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось провести заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 декабря.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца I квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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