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Санкции США против Huawei

Китай призвал США прекратить притеснять китайские компании после запрета на Huawei и ZTE

Соединенные Штаты уже привыкли бездоказательно обвинять китайские компании, считает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая призывает американские власти прекратить притеснять работающие на рынке США китайские компании. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал решение американской администрации запретить китайским компаниям Huawei и ZTE участвовать в госпрограмме субсидирования.

"Мы вновь призываем США не использовать национальную безопасность в качестве предлога, прекратить притеснять китайские предприятия и оказывать на них давление. Взамен США должны создать справедливую и недискриминирующую среду для китайских предприятий", - сказал он.

"США уже привыкли бездоказательно обвинять китайские компании. Они используют государственную власть для оказания давления на определенные страны и предприятия" - подчеркнул дипломат. "Подобная практика экономического притеснения является нарушением провозглашаемых ими самими принципов рыночной экономики", - добавил Гэн Шуан.

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США в пятницу приняла решение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE, которые, по версии властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Инициатива, которую одобрила комиссия, в частности, обязывает уже участвующих в программе и получающих господдержку американских операторов заменить оборудование Huawei и ZTE. ФКС также утвердила процедуру, согласно которой власти могут внести и другие компании в список тех, кто представляет угрозу национальной безопасности США.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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