Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа, - сказал Песков. - Предположительно 2 декабря". Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ, если будут какие-то подвижки по срокам. Он уточнил, что не планируется личная встреча лидеров РФ и КНР, запуск газопровода пройдет посредством телемоста, который будет организован между "минимум тремя точками".

Источники ТАСС сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.