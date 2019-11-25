На поддержку МСП в Удмуртии в 2019 году по нацпроекту направят 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сумма средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Удмуртии по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по итогам 2019 года составит 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации глава республики Александр Бречалов.

"Инвесторам мы предлагаем широкий перечень налоговых преференций и иных льгот, огромное внимание уделяется созданию инфраструктуры поддержки бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса - от регионального законодательства и образовательных программ до сотрудничества с крупнейшими федеральными институтами развития. Только в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках одноименного национального проекта будет направлено и уже направлено 1,3 млрд рублей", - сказал он.

Бречалов уточнил, что по нацпроекту ведутся реконструкция и строительство производственных помещений в двух промышленных парках: металлургическом в Ижевске и индустриальном в Воткинске. "В 2021 году мы планируем начать строительство еще пяти объектов. Создание этих объектов позволит обеспечить условия для развития субъектов МСП, осуществляющих переработку сельхозпродукции, производственных инновационных субъектов МСП, будут созданы рабочие места. И я прошу у Совета Федерации поддержки в этом направлении", - добавил глава региона.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.