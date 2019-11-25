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Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами у руководителей

Больше всего в 2019 году зарабатывали топ-менеджеры нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самые высокие зарплаты в 2019 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes, составленный на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена.

Так, в 2019 году средний объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой более $3 млрд вырос на 45% - до $3,28 млн с $2,26 млн в прошлом году. Несмотря на лидерство, достичь зафиксированного в 2013 году рекорда этого рейтинга в $3,77 млн нефтяникам не удалось, отмечает издание.

На втором месте в рейтинге - руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании с выручкой более $3 млрд в 2019 году составляет $1,78 млн - это на 1% меньше, чем в прошлом году.

В топ-3 также попали руководители телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд - средний объем выплат в 2019 году составляет $1,29 млн, что на 12% больше, чем в 2018 году.

Самые низкие зарплаты у руководителей фармацевтических компаний с выручкой более $500 млн - в среднем выплаты составили $400 тыс. против $380 тыс. в прошлом году.

Самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные (80%), нефтегазовые (45%), строительные и девелоперские компании (39%), а также торговые сети (24%), говорится в исследовании.

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