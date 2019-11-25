{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех может поставить нефтяникам свои системы борьбы с беспилотниками

Эти системы способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" изучает возможность поставок компаниям нефтегазового сектора мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

На эту тему
"Антидроны" против "роя". Россия выходит на мировой рынок систем борьбы с беспилотниками

Демонстрация комплексов "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол" потенциальным заказчикам (в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, "Роснефти", "Транснефти", "Сургутнефтегазу" и другим) состоялась в Калужской области.

"Наши продукты вызывают большой интерес как у заказчиков из госсектора, так и у крупных корпоративных клиентов, представителей промышленности, иностранных клиентов. В настоящее время рассматривается возможность поставки оборудования ряду предприятий нефтегазовой сферы", - приводятся в сообщении Ростеха слова гендиректора "Автоматики" Владимира Кабанова.

Представленные разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км.

Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и анализ сигналов, выявляя радиоизлучение дронов, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать беспилотники, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.

В состав представленных комплексов входит оборудование для пеленгования средств связи и управления беспилотными летательными аппаратами, средства ближнего, среднего и дальнего радиолокационного обнаружения, модули оптико-электронной разведки, а также средства радиоэлектронного подавления.

Минэнерго РФ после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии объявило о планах разработать законопроект о несанкционированных полетах беспилотников над объектами ТЭК. По словам замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, ограничения могут быть введены уже весной 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дилеры ждут дополнительного роста цен на авто из-за повышения утилизационного сбора
Они убеждены, что отрасли требуются новые меры поддержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС