Ростех может поставить нефтяникам свои системы борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" изучает возможность поставок компаниям нефтегазового сектора мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

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Демонстрация комплексов "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол" потенциальным заказчикам (в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, "Роснефти", "Транснефти", "Сургутнефтегазу" и другим) состоялась в Калужской области.

"Наши продукты вызывают большой интерес как у заказчиков из госсектора, так и у крупных корпоративных клиентов, представителей промышленности, иностранных клиентов. В настоящее время рассматривается возможность поставки оборудования ряду предприятий нефтегазовой сферы", - приводятся в сообщении Ростеха слова гендиректора "Автоматики" Владимира Кабанова.

Представленные разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км.

Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и анализ сигналов, выявляя радиоизлучение дронов, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать беспилотники, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.

В состав представленных комплексов входит оборудование для пеленгования средств связи и управления беспилотными летательными аппаратами, средства ближнего, среднего и дальнего радиолокационного обнаружения, модули оптико-электронной разведки, а также средства радиоэлектронного подавления.

Минэнерго РФ после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии объявило о планах разработать законопроект о несанкционированных полетах беспилотников над объектами ТЭК. По словам замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, ограничения могут быть введены уже весной 2020 года.