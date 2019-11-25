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Британский транспортный регулятор не стал продлевать лицензию Uber для работы в Лондоне

У компании есть 21 день, чтобы подать апелляцию

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Британская государственная организация Transport for London (TfL) отказалась продлевать лицензию для работы в Лондоне американской компании Uber. Об этом говорится в заявлении, распространенном TfL в понедельник. У компании есть 21 день, чтобы подать апелляцию, в противном случае ей придется прекратить свою работу в Лондоне.

Причиной принятого решения регулятор, отвечающий за работу большей части столичного общественного транспорта, назвал ряд допущенных Uber "нарушений, которые поставили под угрозу безопасность и жизни пассажиров". В TfL подчеркнули, что Uber не удалось устранить все недочеты, на которые ей было указано ранее.

Компания намерена подать апелляцию в ближайшее время, заявляя о том, что принятое решение является "вопиюще несправедливым". Срок действия ранее выданной Uber лицензии истекает 25 ноября, однако в компании заявляют, что она "будет продолжать работу в обычном режиме". Водители Uber по-прежнему смогут перевозить людей по Лондону в течение всего срока рассмотрения апелляции.

Мэр поддержал

"Я поддерживаю решение, принятое сегодня в отношении Uber представителями TfL, отвечающими за выдачу транспортных лицензий, и полностью понимаю то, почему такое решение было принято, - говорится в заявлении, которое в своем "Твиттере" распространил мэр Лондона Садик Хан. - Безопасность лондонцев является для меня первоочередным приоритетом".

Мэр города подчеркнул, что все транспортные компании, в том числе и использующие новые бизнес-модели, должны следовать общим для всех правилам обеспечения безопасности пассажиров. Он признал, что принятые в отношении Uber меры могут разочаровать клиентов компании, однако для того, чтобы она могла возобновить работу в британской столице, ей придется устранить проблемы с безопасностью, на которые ей указали в TfL.

Претензии к Uber

Одной из главных претензий к компании было то, что компьютерная система Uber позволяла менять личные данные зарегистрированных водителей, из-за чего вместо некоторых из них на работу выходили люди, не имеющие страховки и не проходившие проверок со стороны Uber. TfL насчитала не менее 14 тыс. подобных случаев, однако в Uber утверждают, что данная проблема давно исправлена.

Британская столица является крупнейшим в Европе рынком для Uber. Больше 3,5 млн лондонцев пользуются услугами американской компании, на которую в британской столице работают 45 тыс. человек.

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