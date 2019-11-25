Власти Петербурга создадут международный технологический хаб для энергетического комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга совместно с компанией "Газпром нефть" создаст международный технологический центр по разработке новых технологий в промышленном и энергетическом комплексах, в частности, в шельфовых проектах. Соответствующее соглашение подписали губернатор города Александр Беглов и генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, передает корреспондент ТАСС.

"Международный технологический хаб позволит сконцентрировать знания в области энергетического сектора. В его рамках ускорится реализация новых [технологических проектов]. <...> Центр также будет включать множество образовательных программ при активном участии "Газпром нефти", - сказал журналистам Дюков.

В составе будущего международного технологического хаба также рассматривается возможность создания полигона по тестированию оборудования и технологий для шельфовых проектов, сообщили в пресс-службе "Газпром нефти". Сроки и стоимость всего проекта пока уточняются.

Технологии, разрабатываемые центром, найдут применение и в городском хозяйстве, добавил Беглов.