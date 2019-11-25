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Газовый конфликт России и Украины
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"Нафтогаз" предложил "Газпрому" погасить долг путем прямых поставок газа

Задолженность составляет примерно $3 млрд
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© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" рассмотреть вариант погашения долга примерно в $3 млрд в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража путем прямых поставок газа в страну. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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"Мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующей мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, которые определены в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 млрд долларов. Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал он в Facebook.

На минувшей неделе "Газпром" направил украинской компании "Нафтогаз" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину идут с 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту. "Газпром" это решение обжаловал.

Очередной раунд трехсторонних консультаций запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на транзит российского газа через Украину и его поставки в страну истекают 31 декабря.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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