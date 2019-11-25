Uber оспорит решение регулятора Лондона об отказе в продлении лицензии

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Компания Uber оспорит решение британской государственной организации Transport for London (TfL), отказавшейся в понедельник продлить ей лицензию для работы в Лондоне. Об этом заявил глава регионального отделения Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

"Решение TfL не продлить лицензию Uber является чрезвычайным и ошибочным. Мы подадим апелляцию", - приводит слова Хейвуда агентство Press Association.

Причиной принятого решения регулятор, отвечающий за работу большей части столичного общественного транспорта, назвал ряд допущенных Uber "нарушений, которые поставили под угрозу безопасность и жизни пассажиров". В TfL подчеркнули, что Uber не удалось устранить все недочеты, на которые ей было указано ранее.

У Uber есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию, в противном случае ей придется прекратить свою работу в Лондоне. Срок действия ранее выданной лицензии истекает 25 ноября, однако в компании заявляют, что она "будет продолжать работу в обычном режиме". Водители Uber по-прежнему смогут перевозить людей по Лондону в течение всего срока рассмотрения апелляции.