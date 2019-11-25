Первый этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный завершен

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Завершен первый этап реконструкции четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), следует из сообщения монополии.

В рамках первого этапа были уложены и введены в работу 83 стрелочных перевода, семь путей для приема поездов, возведены шесть новых технологических зданий. Построена новая сортировочная горка, оборудованная комплексной системой автоматизации управления сортировочным процессом. Перерабатывающая способность горки увеличилась на 960 вагонов и составила 3,5 тыс. вагонов в сутки.

В сообщении отмечается, что по итогам реализации второго этапа проекта перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится до 6907 вагонов в сутки.

