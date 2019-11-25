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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать заемщикам допуслуги

Документом также запрещается отсылать заемщика на сайт банка для ознакомления с индивидуальными условиями кредитования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с членом комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги и условия кредитования, сообщили в пресс-службе депутата. Поправки вносятся в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".

Ранее законопроект был одобрен координационным советом фракции "Единая Россия", а также поддержан ЦБ и Минфином. По мнению авторов законопроекта, он позволит решить проблему массового нарушения прав потребителей финансовых услуг и обеспечить должный уровень их информирования при вступлении в договорные отношения с участниками финансового рынка.

Так, запрещается отсылать заемщика на сайт банка для ознакомления с индивидуальными условиями кредитования - они должны быть раскрыты в заключаемом договоре. Кроме того, кредитору запрещается заранее пропечатывать "галочки" и иные знаки согласия, выражающие согласие заемщика с условиями кредитования за самого заемщика.

Документ обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, оказываемой кредитором или третьими лицами, а при заключении сделки устно об этом информировать, в частности, о стоимости страховой услуги и возможности отказа от страховки в "период охлаждения".

В чем необходимость законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время участились случаи оформления с потребителями финансовых услуг шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемой кредитной и иных услугах. К примеру, кредитная организация при оформлении договора не сообщает заемщику о возможности получения кредита без страхования, свободе выбора заёмщиком страховой организации, стоимости страхового продукта, праве заемщика на расторжение договора страхования в "период охлаждения", а также не предоставляет график платежей и расчётов полной стоимости кредита в двух вариантах - со страхованием и без него.

"От повышения ответственности банков с помощью предлагаемых изменений выиграют сами банки. Люди, вступающие в честный договор с полным осознанием всех его условий, не будут иметь никаких отговорок для психологического освобождения себя от ответственности при возврате взятого долга, в виду выявленного лукавства банка. Это, безусловно, повысит дисциплину и заемщиков, повлияв в конечном счете на уровень возвратности заемных средств", - отмечает Костенко.

Теги
РоссияКостенко, Наталья Васильевна
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