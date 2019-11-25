Ставрополье планирует потратить 3 млрд рублей на системы водоснабжения сел

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены привлечь 2 млрд рублей на развитие систем водоснабжения сел по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Для решения этой задачи в течение ближайших трех лет требуется более 3 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей мы сможем направить из краевого бюджета. Еще 2 млрд рублей необходимо привлечь в рамках программы развития села. Поручаю подготовить график проведения работ по улучшению водоснабжения для получения федерального софинансирования", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова по итогам рабочего совещания в правительстве края.

Ранее власти региона проанализировали обращения граждан о проблемах с водоснабжением, вопросы касались 74 населенных пунктов, в которых проживают 360 тыс. человек. В 2020 году на развитие систем водоснабжения в регионе планируется направить порядка 600 млн рублей.

На Ставрополье завершается проектирование объектов, которые регион предложит для включения в программу развития сельских территорий. Муниципалитеты подали 134 заявки на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, спорта, образования, здравоохранения и культуры, также были поданы заявки на реконструкцию уже существующих объектов.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.