Совфед заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ и входит в так называемый пакет бюджетообразующих законов.

В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, "учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия".

"Вместе с тем проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции - 3% с 1 октября 2020 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 3%", - говорится в пояснительной записке к документу.

Профильный думский комитет по обороне ранее указал в своем заключении, что с 2014 года по 2016 год "прибавка к военной пенсии" за счет роста понижающего коэффициента "не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа" главы государства. Согласно расчетам парламентариев, "недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии)". Это привело к тому, что "размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий", констатировали в комитете. При этом "за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей", подчеркивается в заключении.