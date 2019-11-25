Сирийские бизнесмены предложили организовать регулярное сообщение с портом Новороссийска

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Сирийские бизнесмены, прибывшие на II Международную конференцию "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма", предлагают создать регулярное морское сообщение между портом Новороссийска и портами Сирии. Об этом журналистам сообщил гендиректор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Сирии Ибрагим Медх.

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. В конце августа власти Республики Крым и Сирии на 61-й Дамасской международной выставке подписали соглашение, которое подразумевает возможность организации грузового сообщения.

"Возникает много сложностей, например, с таможней, с тарифами и так далее. Надо сесть и обсудить все эти вопросы, чтобы мы могли разобраться с этими сложностями. <…> Надо налаживать фиксированную морскую линию между Сирией и Новороссийском. Быстрее будут приходить товары тогда", - сказал Медх.

Он отметил что речь идет о поставках скоропортящихся товаров, таких как цитрусовые фрукты и баклажаны. На минувшей неделе, подчеркнул Медх, в Сирии открылось представительство совместного крымско-сирийского торгового дома.

По его словам, в рамках международной конференции сирийский бизнес также планирует обсудить возможные поставки мрамора в Крым. Российские предприниматели предложили поставлять в Сирию сахар, отметил он.

Во II Международной конференции "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма" принимают участие представители деловых кругов из Сербии, Чехии, Иордании, Индии, Ливана и Республики Беларусь. Состоится реверсная бизнес-миссия из Сирийской Арабской Республики и круглый стол "Диалог бизнеса Крым - Сирия: развитие торговых отношений". Между крымским "Южным региональным центром поддержки экспорта" и торгово-промышленными палатами Чехии и Сирии будут заключены соглашения о сотрудничестве.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.