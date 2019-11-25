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Совфед наделил родителей погибшего на производстве правом на страховую выплату

Размер выплаты составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, наделяющий родителей застрахованного лица безусловным правом на получение единовременной страховой выплаты после его смерти в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

"Закон направлен на повышение уровня социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве. Устанавливается безусловное право родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве, на получение наряду с несовершеннолетними детьми и супругой (супругом) умершего застрахованного единовременной страховой выплаты, выплачиваемой указанным лицам равными долями", - говорится в сопроводительных материалах.

В настоящее время такое безусловное право имеют лишь несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых не требует доказательств. Согласно действующему законодательству, право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют в том числе один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Все данные группы объединены в один абзац закона, размер выплаты составляет 1 млн рублей.

"Таким образом, при определении круга лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного, может возникнуть правовая коллизия и затруднения в правоприменительной практике", - говорится в пояснительной записке.

Закон выносит в отдельный абзац статьи о праве на единовременные страховые выплаты обоих родителей и супруга (супругу) умершего (умершей).

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