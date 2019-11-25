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Дилеры ждут дополнительного роста цен на авто из-за повышения утилизационного сбора

Они убеждены, что отрасли требуются новые меры поддержки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Утвержденное правительством повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года приведет к дополнительному росту цен на автомобили и проседанию рынка, считают опрошенные ТАСС представители автодилеров. По их мнению, отрасли необходимы новые меры поддержки.

Постановление об индексации ставок утилизационного сбора было опубликовано в понедельник. Согласно документу, ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 л и на 145% для авто с двигателем от 3,5 л. Сбор на автомобилей с двигателем от 1 до 2 л повысится на 112,4%, а ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн возрастет на 18,6%.

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Когда и насколько вырастут цены

Традиционно машины в салонах дорожают с Нового года, но сейчас на ценники повлияет еще и индексация утилизационного сбора. "Следующего витка роста цен можно ожидать уже в начале 2020 года, и увеличение утилизационного сбора будет одним из ключевых факторов подорожания", - сказал ТАСС директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

По его словам, в 2019 году автомобили подорожали суммарно на 9-10%, и несмотря на то, что производители растягивали повышение цен, сдерживать его дальше невозможно. "Реальные доходы населения не успевают за ценами на автомобили, из-за этого некоторые покупатели вынуждены откладывать приобретение нового автомобиля или отказаться от его покупки. В России действительно накопился отложенный спрос, который не может реализоваться без адресных мер стимулирования рынка", - считает Мирошников.

Директор филиала "Авилон - Мерседес-Бенц" Алексей Стариков ожидает, что из-за роста ставок сбора цены повысятся на 3-7% в зависимости от объема двигателя. Наибольшим спросом будут пользоваться модели с меньшим объемом мотора, отметил он.

"Тех, кто импортирует автомобили и кто не подписал специнвестконтракты, повышение утильсбора коснется больше всего. 2-3% в цене это точно добавит", - сказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. Он напомнил, что подписавшие специнвестконтракты производители получат компенсацию сбора, хотя и не сразу.

Между тем еще в сентябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что доля сбора в стоимости машины останется в пределах 1,5-2% даже при повышении ставок более чем на 120%.

Что будет с рынком

По мнению Старикова из "Авилона", в конце года на фоне новостей об утилизационном сборе можно ждать повышения спроса на машины. "Сейчас, под конец года, новости о повышении ставки утильсбора способны дополнительно подогреть спрос, люди захотят приобрести автомобиль до того, как цены изменятся (не только из-за утильсбора, но и в связи с традиционной их индексацией в начале каждого года)", - сказал он.

В дальнейшем, однако, эксперты ждут проседания рынка. "Сейчас цена - ключевой фактор при выборе автомобиля, притом во всех сегментах. Мы ожидаем, что рынок упадет на 5-8% в следующем году", - заявил Мосеев.

Динамика рынка в 2020 году будет в первую очередь зависеть от мер поддержки со стороны правительства, считает директор по развитию "Рольфа". "Программы стимулирования спроса со стороны правительства в октябре закончены, что фактически также сделало покупку автомобиля менее доступной. Переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 [млн] до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос. В отсутствие мер поддержки и на фоне роста цен дальнейшее снижение рынка в 2020 году неизбежно", - отметил он.

О сборе

Утилизационный сбор был введен в 2012 году, одновременно со снижением ввозных пошлин на автомобили и вступлением России во Всемирную торговую организацию. Почти все российские производители авто получают субсидии, сопоставимые с размером сбора.

В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018-м - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

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