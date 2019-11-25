МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк c 2020 года внедрит систему налогового мониторинга, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи.

Налоговый орган сможет отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности банка. Кроме того, можно будет отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.

Налоговый мониторинг - это система дистанционного налогового контроля. Она заключается в том, что организация открывает свои информационные учетные системы для налоговых органов. В свою очередь налоговики не проводят выездные проверки. Такое взаимодействие позволяет бизнесу, помимо прочего, исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.