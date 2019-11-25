{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Альфа-банк c 2020 года внедрит систему налогового мониторинга

Кредитная организация предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк c 2020 года внедрит систему налогового мониторинга, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи.

Налоговый орган сможет отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности банка. Кроме того, можно будет отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.

Налоговый мониторинг - это система дистанционного налогового контроля. Она заключается в том, что организация открывает свои информационные учетные системы для налоговых органов. В свою очередь налоговики не проводят выездные проверки. Такое взаимодействие позволяет бизнесу, помимо прочего, исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России вышел флагман Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Цена нового смартфона - 69 990 руб.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС