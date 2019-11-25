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Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" допустил заключение контракта с "Газпромом" на год в чрезвычайной ситуации

В компании отметили, что это возможно при условии соответствия документа украинскому законодательству и европейским правилам
Здание "Нафтогаз Украины" Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание "Нафтогаз Украины"
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" не исключил вариант заключения контракта с "Газпромом" на год как чрезвычайную меру, но при условии соответствия документа украинскому законодательству и европейским правилам. Об этом говорится в понедельник в ответе "Нафтогаза" на предложения российской компании по транзиту газа, направленные Киеву на прошлой неделе.

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"Нафтогаз" отметил, что если "Газпром" рассматривает свое предложение (продлить действующий транзитный договор на 2020 год - прим. ТАСС) как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", - говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник.

В то же время "Нафтогаз", отмечается в заявлении, "соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. ЕК предложила РФ и Украине обсудить так называемый трансъевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

В настоящее время Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Очередной раунд трехсторонних консультаций запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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