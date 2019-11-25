МВФ считает, что Японии нужно повысить потребительский налог в два раза к 2050 году

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) призвал Японию к 2050 году повысить ставку потребительского налога с 10 до 20%, чтобы покрыть растущие расходы на социальное обеспечение из-за старения общества. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении регулятора по итогам визита в Японию его главы Кристалины Георгиевой.

"Сценарий МВФ предполагает, что для финансирования затрат, связанных со старением, необходимо постепенно увеличивать ставку налога на потребление - до 15% в 2030 году и до 20% в 2050 году. Исходя из того, что сделали другие страны, мы думаем, со временем Япония сможет больше полагаться на потребительский налог", - отмечается в нем.

Правительство Японии с 1 октября повысило потребительский налог с 8 до 10%. Это стало вторым этапом налоговой реформы, инициированной кабмином во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Предыдущее повышение с 5% до 8% было проведено в апреле 2014 года. Изначально предполагалось, что отметка в 10% будет достигнута в 2015 году, однако местные власти несколько раз откладывали крайне непопулярную меру, мотивируя это недостаточной подготовленностью экономики.

Повышение потребительского налога в Токио рассматривают как один из способов сокращения гигантского государственного долга, размеры которого снизились в последние годы до уровня менее $10 трлн, однако все равно остались выше показателей ВВП более чем в два раза. Кроме того, средства от дополнительных налоговых поступлений в бюджет должны помочь справиться с проблемами роста затрат на социальное обеспечение из-за постепенного старения населения.