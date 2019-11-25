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Калининград предлагает Минску услуги по использованию своих портов

По словам главы Калининградской области, за девять месяцев товарооборот региона и Белоруссии снизился

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассмотреть перспективы использования Минском калининградских портов.

"Сегодня на заседании белорусско-российского совета по сотрудничеству мы будем обсуждать новые темы. И вот уже успели кратко обсудить: на наш взгляд, стоило бы вернуться к вопросу использования наших портовых мощностей", - сказал Алиханов. Он отметил, что сотрудничество с Белоруссией имеет прочную историческую основу, у Калининградской области есть соглашения о взаимодействии с рядом белорусских регионов. "Здесь контакты очень плотные", - сказал Алиханов.

По его словам, в прошлом году практически удвоился товарооборот Калининградской области и Белоруссии, за 9 месяцев текущего года "у нас небольшое снижение". "Надо посмотреть внимательно по статистике, понять, где у нас есть проблемы, может, это просто ошибки счета, - заметил губернатор. - Действительно, задача на дальнейшее увеличение товарооборота стоит". По его словам, важно развивать промышленную кооперацию, с выходом на рынок ЕАЭС, он также отметил, что Белоруссия является серьезным игроком на рынке строительных услуг и строительных материалов.

По итогам 2018 года товарооборот Белоруссии с Калининградской областью достиг $358,9 млн (рост в 2,1 раза к уровню 2017 года). В январе-сентябре 2019 года он составил $260,5 млн (96,2% к уровню этого периода 2018 года). В структуре белорусского экспорта преобладают поставки цемента, стального прутка, жиров, птицы, сыров, масла. Из Калининградской области в основном ввозят полиэфиры, автомобили, телевизоры, морепродукты.

Теги
БелоруссияРоссияКалининградская область
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