Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID во всех своих сервисах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Mail.ru Group запустит систему авторизации Mail ID, которая обеспечит бесшовный доступ ко всем сервисам компании через единую кнопку входа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Так, зарегистрировать единый идентификатор можно будет с помощью телефона или любой электронной почты, в будущем станет доступно создание Mail ID через аккаунт "ВКонтакте" или в "Одноклассниках". При этом пользователи, которые ранее уже зарегистрировались в отдельных продуктах, смогут продолжить использовать свои учетные записи, уточняют в компании.

Как рассказали в пресс-службе Mail.ru Group, в приложениях теперь появится отдельная кнопка, по которой пользователь сможет авторизоваться в сервисах, используя Mail ID.

До конца ноября Mail ID будет подключен к службе доставки еды Delivery Club, агрегатору такси "Ситимобил", голосовому ассистенту "Маруся" и маркетплейсу аптечных товаров "Все Аптеки". В дальнейшем с помощью Mail ID можно будет авторизоваться в образовательном портале GeekBrains, сервисе объявлений "Юла", каршеринге YouDrive, музыкальном приложении Boom, сервисе по поиску работы Worki и в других проектах. В будущем также планируется подключение к сервису внешних партнеров.

Кроме того, в рамках объявленной стратегии создания экосистемы Mail.ru Group начнет размещать свой логотип на стартовых экранах мобильных приложений "Почта Mail.ru", Delivery Club, "Все Аптеки", а также "Ситимобил" и на автомобилях, подключенных к этому сервису. Планируется, что в дальнейшем присутствие бренда Mail.ru Group будет расширено на все продукты экосистемы.