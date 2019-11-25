Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: <...> конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев. Он обратил внимание, что "никого санкции не радуют", как многих не радуют и ответные российские меры, но "не всех". "Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", - подчеркнул глава российского кабмина.

"Поживем - увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта [в этой стране], может быть, наши отношения с Европейским Союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться", - сказал Медведев, отметив, что "сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами" ЕС для России "гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом".

"Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - сказал российский премьер. "Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали", - добавил Медведев.