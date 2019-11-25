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Владельцев автомобилей на газе в Ростовской области освободят от транспортного налога

Срок освобождения от уплаты транспортного налога составит три года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли законопроект, в соответствии с которым владельцы машин на газомоторном топливе будут освобождены от уплаты транспортного налога на три года, сообщил в понедельник журналистам председатель заксобрания региона Александр Ищенко.

"Льгота по транспортному налогу для тех собственников автомобилей, которые используют газомоторное, более экологичное топливо в своих авто. С 1 января следующего года на три года эти авто будут освобождены полностью от уплаты транспортного налога", - сказал он.

По мнению Ищенко, подобная мера позволит стимулировать жителей Ростовской области к переходу на использование газомоторного топлива. "Мы считаем, что такая мера поддержки будет стимулировать переход наших и предприятий, и граждан на тот вид топлива, который будет наносить как можно меньше урона окружающей среде. То есть это комплексное решение, которое одновременно имеет и стимулирующее значение, и направлено на решение в части экопроблем", - отметил глава заксобрания, подчеркнув, что обсуждаются и другие меры стимулирования перехода на более экологичное топливо, в том числе налоговые.

Ранее в пресс-службе губернатора сообщали, что власти Ростовской области планируют в течение пяти лет направить порядка 3,4 млрд рублей на закупку работающей на газовом топливе коммунальной техники.

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