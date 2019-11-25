Гордеев предложил ввести оборотные штрафы для предприятий, использующих сырье с АЧС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил ввести оборотные штрафы для мясоперерабатывающих предприятий, использующих сырье с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Необходимо нормативно урегулировать возможность приостановки деятельности таких недобропорядочных компаний и взыскания с них существенных штрафов, к примеру, в размере 3% от годового оборота, чтоб впредь неповадно было", - приводятся в сообщении слова Гордеева на заседании постоянно действующей противоэпизоотической правительственной комиссии.

Как отмечается, в ряде регионов ЦФО в течение года фиксировались вспышки АЧС, которые повлекли за собой серьезные проблемы, в том числе в части выявления зараженной вирусом готовой продукции. Одним из случаев стал факт выявления генома вируса в колбасной продукции компании "Итера" Калужской области. Зараженная продукция с этого предприятия была направлена в 39 регионов страны.

"Невооруженным глазом видно, что эта компания использовала серые схемы поставки сырья. Региональным властям необходимо в кратчайшие сроки разобраться, откуда поступило зараженное сырье на переработку. Подключить к расследованию правоохранительные органы. С такими предприятиями в регионе необходимо работать в особом режиме, ежедневно их контролировать, и подобные вопиющие случаи предавать широкой огласке, в том числе выносить на обсуждение регионального правительства", - подчеркнул Гордеев.

Ситуация в регионах

По словам вице-премьера, в этом году особенно остро ситуация в части распространения вируса африканской чумы свиней стояла на Дальнем Востоке, где регулярно регистрировались вспышки заболевания как среди домашних свиней, так и в дикой фауне. Занос вируса на территорию Дальнего Востока произошел со стороны Китая, где уже больше года активно распространяется заболевание. Региональным властям и надзорным службам Амурской области необходимо усилить меры для сдерживания заболевания на территории области, где в условиях активного распространения вируса на домашних свиньях, не зафиксированы случаи циркуляции заболевания среди диких свиней. Кроме того, корректировать ситуацию можно посредством внесения изменений в подзаконные акты, считает Алексей Гордеев.

Как отмечается в сообщении, в рамках заседания комиссии также была озвучена необходимость соответствующего оснащения нового перехода между Амурской областью и Китаем, что приведет к наиболее цивилизованному проведению проверочных мероприятий при ввозе потенциально опасной продукции из КНР. Еще одной острой темой обсуждения стало бездействие местных властей в ряде регионов в части снижения численности дикого кабана. По мнению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, отстрел дикого кабана в отдельных субъектах проходит не достаточно эффективно. До конца года ведомство предоставит итоговую информацию с перечислением конкретных субъектов, где необходимо в кратчайшие сроки скорректировать ситуацию.