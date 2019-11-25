Трубоукладчики "Северного потока - 2" направляются к датским водам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик Solitaire, участвующее в строительстве газопровода "Северный поток - 2", вышло из эстонского порта Мууга и направляется к острову Борнхольм в датских водах, свидетельствуют данные навигационного портала MarineTraffic

Другой трубоукладчик - судно Pioneering Spirit - отправилось из окрестностей острова Тенерифе в сторону Северного моря. Вскоре судно должно пройти мимо острова Борнхольм.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Последней из этих стран разрешение на строительство газопровода выдала Дания, согласовав маршрут, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока.