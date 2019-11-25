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Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

Медведев заявил ТАСС, что в целом поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ.

Средства ФНБ нужно инвестировать не в ущерб финансовой стабильности РФ - Медведев ТАСС.

Средства ФНБ нужно инвестировать в важные для России проекты, но только лишь на условиях их софинансирования из других источников - Медведев ТАСС.

Правительство РФ в ближайшее время определится с правилами инвестирования ФНБ - Медведев ТАСС.

Софинансирование из ФНБ может быть весьма эффективным для ряда крупных проектов, включая инфраструктурные - Медведев ТАСС.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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