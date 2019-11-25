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Польша перевела из Британии почти половину своего золотого запаса в национальные хранилища

Еще около 100 тонн золота Польша намерена продолжать хранить в Великобритании, несмотря на предстоящий выход королевства из Евросоюза

ВАРШАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Польши завершил процедуру перевода из Великобритании порядка 100 тонн золота республики в собственные хранилища, что составляет почти половину запаса страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Нацбанка Адам Глапиньский.

"Мы завершили процедуру перевода нашего золота в страну, - сказал он. - Теперь у нас в резерве столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран". Золото было перевезено в Польшу на самолетах с соблюдением необходимых мер безопасности.

По словам Глапиньского, центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Стоимость перевезенного в республику золота оценивается в 18 млрд злотых ($4,7 млрд).

В июле Национальный банк Польши информировал, что запасы золота в 2018-2019 годы возросли на 125,7 тонн до 228,6 тонн. Около 100 тонн золота Польша намерена продолжать хранить в Великобритании, несмотря на предстоящий выход королевства из Евросоюза.

Теги
ВеликобританияПольша
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