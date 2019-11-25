Эксперт: дагестанский бренд "Каспийская килька" может быть успешным в РФ и за рубежом

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Возобновление промышленного вылова кильки в Дагестане создает хорошие перспективы для возрождения известного в годы СССР бренда рыбных консервов "Каспийская килька", который при определенных условиях может быть успешным не только в России, но и за рубежом, считает советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

В октябре в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщали, что российская рыбоперерабатывающая компания "Балтийский берег" начала в республике добычу кильки и намерена перенести в Дагестан мощности своего завода в Крыму для ее переработки.

"До 1990-х каспийская килька была, как сейчас принято говорить, раскрученным брендом, который помнят до сих пор. Это был действительно бренд - каким сейчас, например, является дагестанская баранина. И сейчас это могло бы стать очень хорошим примером возрождение бренда. Я считают, что потенциал и перспективы у этого проекта, как и отрасли в целом есть, и достаточно большие. Можно говорить и о возможном экспортном потенциале," - сказал Гаджиев.

По его словам, одним из конкурентных преимуществ каспийской кильки может быть ее более высокое качество по сравнению с аналогичной продукцией ряда других производителей. "Каспийская килька и селедка могут продаваться с определенной "премией" за качество и экологическую чистоту, то есть она может идти под маркой "экологический чистый продукт" и на этом тоже нужно делать акцент", - добавил собеседник ТАСС.

По его словам, успешность проекта будет зависеть: "правильно выбранного дизайна тары - психология покупателя такова, что выбор часто делается на первом восприятии того, что бросается в глаза и выглядит "вкусно", активной маркетинговой и рекламной кампании, вхождению и продвижению в торговых сетях - как российских, так и возможно зарубежных".

По данным Минприроды Дагестана, вылов кильки в республике в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.