{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: дагестанский бренд "Каспийская килька" может быть успешным в РФ и за рубежом

По словам советника гендиректора АСИ Анвара Гаджиева, одним из конкурентных преимуществ каспийской кильки может быть ее высокое качество по сравнению с аналогичной продукцией ряда других производителей

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Возобновление промышленного вылова кильки в Дагестане создает хорошие перспективы для возрождения известного в годы СССР бренда рыбных консервов "Каспийская килька", который при определенных условиях может быть успешным не только в России, но и за рубежом, считает советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

В октябре в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщали, что российская рыбоперерабатывающая компания "Балтийский берег" начала в республике добычу кильки и намерена перенести в Дагестан мощности своего завода в Крыму для ее переработки.

"До 1990-х каспийская килька была, как сейчас принято говорить, раскрученным брендом, который помнят до сих пор. Это был действительно бренд - каким сейчас, например, является дагестанская баранина. И сейчас это могло бы стать очень хорошим примером возрождение бренда. Я считают, что потенциал и перспективы у этого проекта, как и отрасли в целом есть, и достаточно большие. Можно говорить и о возможном экспортном потенциале," - сказал Гаджиев.

По его словам, одним из конкурентных преимуществ каспийской кильки может быть ее более высокое качество по сравнению с аналогичной продукцией ряда других производителей. "Каспийская килька и селедка могут продаваться с определенной "премией" за качество и экологическую чистоту, то есть она может идти под маркой "экологический чистый продукт" и на этом тоже нужно делать акцент", - добавил собеседник ТАСС.

По его словам, успешность проекта будет зависеть: "правильно выбранного дизайна тары - психология покупателя такова, что выбор часто делается на первом восприятии того, что бросается в глаза и выглядит "вкусно", активной маркетинговой и рекламной кампании, вхождению и продвижению в торговых сетях - как российских, так и возможно зарубежных".

По данным Минприроды Дагестана, вылов кильки в республике в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Власти Карелии предлагают разрешить господдержку торгующих алкоголем туркомпаний и сельпо
Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС