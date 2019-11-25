В МИД КНР указали на важность "Силы Сибири" в деле сотрудничества Пекина и Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Восточный маршрут газопровода "Сила Сибири", который планируется сдать в эксплуатацию в начале декабря, - важный стратегический проект в сфере двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"В начале декабря будет сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод по восточному маршруту, по нему начнутся поставки российского газа в Китай. Это важный стратегический проект в сфере сотрудничества между двумя странами", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Его полная мощность будет 38 млрд куб. м в год. Общая сумма этой сделки - $400 млрд. Она станет новым стимулом для китайско-российской практической кооперации", - подчеркнул Лэ Юйчэн.

Дипломат отметил большие результаты в транспортной сфере. "Теперь у нас сложилась новая схема сотрудничества: образно говоря, два моста и два провода. Имею в виду автомобильный мост Хэйхэ - Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, - сказал Лэ Юйчэн. - Таким образом, мы закончили историю, когда раньше у нас на пограничной реке не было таких мостов. И плюс два провода: газопровод и нефтепровод".

Он также выразил уверенность в том, что эти крупные проекты сыграют свою роль в дальнейшем наращивании практического сотрудничества между странами.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в рамках телемоста в открытии газопровода "Сила Сибири". Предположительно, телемост состоится 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря. По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.