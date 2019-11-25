{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети" заявляют об отсутствии риска нарушения электроснабжения на объектах в Дагестане

Кроме того, в компании отметили, что в республике удалось снизить уровень энергопотерь в сетях на 2,5%

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Риска нарушения электроснабжения на объектах дочерней компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагестанской сетевой компании" - нет, все объекты компании готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

21 ноября на заседании правительства России министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Дагестан и Иркутская область остаются в списке энергосистем с высоким риском нарушения энергоснабжения.

"Объекты "Дагестанской сетевой компании" готовы к прохождению осенне-зимнего периода, в подтверждение чего Министерством энергетики РФ энергокомпании выдан паспорт готовности к работе в период холодов. Риска нарушения электроснабжения на объектах компании нет", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, благодаря комплексу специальных мероприятий, которые реализует группа "Россети" в Дагестане, за год удалось снизить уровень энергопотерь в сетях на 2,5%.

"Данная министром энергетики РФ Александром Новаком оценка о высоком риске нарушения энергоснабжения на территории Дагестана в период холодов, прежде всего, связана с неготовностью к повышенным нагрузкам тех сетевых объектов региона, которые не входят в группу "Россети". К примеру, это территориальные сетевые объекты Махачкалы, которые не являются собственностью госхолдинга", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что эти объекты "Россети" "не имеют права обслуживать и инвестировать в их развитие необходимые средства".

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Власти Карелии предлагают разрешить господдержку торгующих алкоголем туркомпаний и сельпо
Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС