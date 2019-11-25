"Россети" заявляют об отсутствии риска нарушения электроснабжения на объектах в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Риска нарушения электроснабжения на объектах дочерней компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагестанской сетевой компании" - нет, все объекты компании готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

21 ноября на заседании правительства России министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Дагестан и Иркутская область остаются в списке энергосистем с высоким риском нарушения энергоснабжения.

"Объекты "Дагестанской сетевой компании" готовы к прохождению осенне-зимнего периода, в подтверждение чего Министерством энергетики РФ энергокомпании выдан паспорт готовности к работе в период холодов. Риска нарушения электроснабжения на объектах компании нет", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, благодаря комплексу специальных мероприятий, которые реализует группа "Россети" в Дагестане, за год удалось снизить уровень энергопотерь в сетях на 2,5%.

"Данная министром энергетики РФ Александром Новаком оценка о высоком риске нарушения энергоснабжения на территории Дагестана в период холодов, прежде всего, связана с неготовностью к повышенным нагрузкам тех сетевых объектов региона, которые не входят в группу "Россети". К примеру, это территориальные сетевые объекты Махачкалы, которые не являются собственностью госхолдинга", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что эти объекты "Россети" "не имеют права обслуживать и инвестировать в их развитие необходимые средства".