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Татарстан привлек 82,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году

В некоторых отраслях региона выросло финансирование благодаря нацпроектам

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Республика Татарстан в текущем году привлекла в свою экономику 82,5 млрд рублей. Регион освоил 66,2 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщили пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"В текущем году их (привлеченных средств - прим. ТАСС) объем в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил 82,5 млрд рублей. Из них на сегодняшний день в республику фактически поступило 66,2 млрд рублей, или 80,2% от утвержденного республике лимита. Это на 4,2 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Как сообщил на совещании по вопросу привлечения средств федерального бюджета в экономику Татарстана глава Минэкономики республики Фарид Абдулганиев, в ряде отраслей региона выросло финансирование благодаря нацпроектам. К примеру, транспортная система Татарстана получила около 15 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей выше показателя прошлого года. По нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Татарстан получил порядка 1,6 млрд рублей - в прошлом году данная сфера получила около 70 млн рублей. По этому показателю республика является лидером среди других регионов.

"Национальные проекты служат дополнительной поддержкой для развития регионов, помогая привлекать в их бюджеты федеральное финансирование. В свою очередь, объем финансирования напрямую зависит от активности регионов в реализации нацпроектов. В связи с чем хочу еще раз напомнить о необходимости полного освоения выделенных на их реализацию бюджетных средств и обеспечения достижения поставленных перед нами задач до конца года", - отметил министр экономики.

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Татарстане из бюджета РФ в текущем году выделено 1,1 млрд рублей. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды выросло до 1,8 млрд рублей. Реализация нацпроектов "Жилье и городская среда", "Образование" и "Демография" позволила в текущем году запустить две общеобразовательные школы на более чем 2,7 тыс. мест и построить 30 детских садов.

В то же время снизилось финансирование оборонно-промышленного комплекса Татарстана, это связано с завершением крупных инвестиционных проектов. Также снижение фиксируется в сфере агропромышленного комплекса, это объясняется изменением схемы предоставления льготных кредитов сельскохозяйственным предприятиям.

Теги
РоссияТатарстан
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