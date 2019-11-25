Медведев: тема освобождения малоимущих от НДФЛ очень чувствительная и требует проработки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тема возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) очень чувствительная, над ней еще предстоит думать. Об этом заявил ТАСС председатель правительства России Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

"Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема", - сказал Медведев.

Он признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается". "Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать", - резюмировал премьер-министр.

Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.

В начале сентября на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.