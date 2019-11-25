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Канадская Cenovus Energy выбрала IBM в качестве партнера для цифровой трансформации

В рамках совместного проекта IBM Services внедрит новую платформу SAP S/4 HANA, которая поможет Cenovus Energy интегрировать и оптимизировать процессную эффективность

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ведущая канадская интегрированная нефтегазовая компания Cenovus Energy заключила соглашение с IBM Services для оказания технологической поддержки в процессе цифровой трансформации компании на базе системы SAP, сообщил ресурс PRNewswire.

С момента создания компании в 2009 году Cenovus Energy, в которой работает более 3 тыс. человек, продолжает наращивать и развивать активы в рамках своих проектов по добыче нефтяных песков в провинции Альберта, природного газа и нефти в Британской Колумбии и двух НПЗ на территории США, где компании принадлежит 50% акций.

В 2017 году компания существенно увеличила объем операций, что выявило потребность в модернизации IT-систем. Для поддержки будущего роста Cenovus Energy планирует обновить систему управления ресурсами предприятия (enterprise resource planning, ERP) и осуществит переход на новые цифровые решения на базе SAP при поддержке IBM.

В рамках совместного проекта IBM Services внедрит новую платформу SAP S/4 HANA, которая поможет Cenovus Energy интегрировать и оптимизировать процессную эффективность. С помощью SAP S/4 HANA Cenovus Energy сможет упростить, стандартизировать и централизовать управление бизнес-процессами, что также заложит основу для будущего внедрения технологий на базе AI.

Новая ERP-система обеспечит централизованное представление данных о процессах и ключевых показателях компании в режиме реального времени, обеспечив актуальную информацию на уровне реального подразделения. Предполагается, что это будет способствовать повышению качества управленческих решений и укреплению позиций компании в отрасли.

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