{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг пока не рассматривает маркировку отдельных видов бытовой техники

В министерстве также сообщили, что на постоянной основе проводят совещания с бизнес-сообществом и заинтересованными ведомствами по всем вопросам, касающимся маркировки товаров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не планирует вводить маркировку отдельных видов бытовой техники, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Маркировка отдельных позиций бытовой техники сейчас не рассматривается. Отдельные позиции бытовой техники входят в перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках соответствующего эксперимента", - уточнили в Минпромторге.

В рамках эксперимента (постановление правительства РФ от 25 июня 2019 года № 807) прослеживаемости подлежат холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы и другие товары. Эксперимент проводится в России с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Организации и ИП участвуют в нем на добровольной основе.

"Данный проект касается не маркировки товаров средствами идентификации, а прослеживаемости движения товаров при трансграничной торговле. Указанный эксперимент проводится Минфином, ФНС и ФТС", - пояснили в Минпромторге.

Как сообщали ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), отрабатывается оптимальный формат работы с отраслями, чтобы их вхождение в проект по маркировке товаров происходил в комфортном режиме и с соблюдением установленных сроков.

В Минпромторге также рассказали, что на постоянной основе проводятся совещания с бизнес-сообществом и заинтересованными ведомствами по всем вопросам, касающимся маркировки товаров. "Все решения относительно порядка маркировки товаров, в том числе сроков (этапности) введения обязательной маркировки также принимаются по итогам обсуждения совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом", - уточнили в министерстве.

Введение маркировки

Ранее общественная организация "Деловая Россия" предложила Минпромторгу отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. В письме главе министерства Денису Мантурову (копия есть в распоряжении ТАСС) указывается, что контрафакт в таких категориях, как бытовая техника, электроника и строительный электроинструмент, практически отсутствует. В связи с этим "Деловая Россия" просит выработать единые критерии для принятия решения о введении маркировки товаров, главным из которых должна стать подтвержденная информация о доле незаконной продукции на конкретном товарным рынке.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входят табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры, лампы-вспышки и некоторые изделия легкой промышленности. С 1 января 2020 года обязательной маркировке будут подлежать лекарства, а с 1 июня 2020 года - готовая молочная продукция. С 2024 года в России должна заработать единая система маркировки товаров.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минфин США отказался сообщать сенатору данные о расследовании в отношении турецкого банка
Halkbank подозревают в нарушении американских санкций против Ирана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС