Минпромторг пока не рассматривает маркировку отдельных видов бытовой техники

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не планирует вводить маркировку отдельных видов бытовой техники, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Маркировка отдельных позиций бытовой техники сейчас не рассматривается. Отдельные позиции бытовой техники входят в перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках соответствующего эксперимента", - уточнили в Минпромторге.

В рамках эксперимента (постановление правительства РФ от 25 июня 2019 года № 807) прослеживаемости подлежат холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы и другие товары. Эксперимент проводится в России с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Организации и ИП участвуют в нем на добровольной основе.

"Данный проект касается не маркировки товаров средствами идентификации, а прослеживаемости движения товаров при трансграничной торговле. Указанный эксперимент проводится Минфином, ФНС и ФТС", - пояснили в Минпромторге.

Как сообщали ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), отрабатывается оптимальный формат работы с отраслями, чтобы их вхождение в проект по маркировке товаров происходил в комфортном режиме и с соблюдением установленных сроков.

В Минпромторге также рассказали, что на постоянной основе проводятся совещания с бизнес-сообществом и заинтересованными ведомствами по всем вопросам, касающимся маркировки товаров. "Все решения относительно порядка маркировки товаров, в том числе сроков (этапности) введения обязательной маркировки также принимаются по итогам обсуждения совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом", - уточнили в министерстве.

Введение маркировки

Ранее общественная организация "Деловая Россия" предложила Минпромторгу отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. В письме главе министерства Денису Мантурову (копия есть в распоряжении ТАСС) указывается, что контрафакт в таких категориях, как бытовая техника, электроника и строительный электроинструмент, практически отсутствует. В связи с этим "Деловая Россия" просит выработать единые критерии для принятия решения о введении маркировки товаров, главным из которых должна стать подтвержденная информация о доле незаконной продукции на конкретном товарным рынке.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входят табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры, лампы-вспышки и некоторые изделия легкой промышленности. С 1 января 2020 года обязательной маркировке будут подлежать лекарства, а с 1 июня 2020 года - готовая молочная продукция. С 2024 года в России должна заработать единая система маркировки товаров.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.